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التعديل الوزاري.. رضا حجازي.. من معلم كيمياء إلى وزير التربية والتعليم

السبت، 13 أغسطس 2022 12:37 م
التعديل الوزاري.. رضا حجازي.. من معلم كيمياء إلى وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الجديد
كتب محمود طه حسين

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وافق مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة والواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التعديل الوزارى، وكان من بينها اختيار الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين لوزارة التربية والتعليم.
 

من هو رضا حجازي

وبدأ الدكتور رضا حجازى عمله كمعلم لمادة العلوم قبل أن يتدرج في عدة مناصب قيادية، وهو أستاذ باحث بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وحاصل على دكتوراه فى إدارة المناهج وطرق التدريس من جامعة المنصورة، وعمل مدرس علوم بالمرحلة الإعدادية بمديرية التربية والتعميم بالدقهلية ثم مدرس كيمياء بالمرحلة الثانوية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ومدرس مساعد بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ومدرس بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

السيرة الذاتية لـ رضا حجازي وزير التعليم الجديد

وتولى رضا حجازي، عدة مناصب أبرزها رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم الفنى من 2 نوفمبر 2015، ونائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين ونائب، ورئيس البيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومدير المركز الأقليمى لتعليم الكبار حتى عام 2012، ورئيس وحدة التخطيط بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات، ورئـيس وحدة إنتــاج المواد التدريبية بقسـم التدريب والإعلام بــالمركز القــومى للامتحانات، إضافة إلى عدة مناصب تربوية وعلمية أخرى فى مجالات مختلفة، كما ناقش العديد من الرسائل العلمية التربوية فى الجامعات المصرية.
 
وتولي منصب مدير لمركز تعليم الكبار بسرس الليان، ونائب لرئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ونائب لمدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ثم رئيس لقطاع التعليم العام منذ عام 2015 وحتى عام 2019.
 
 
وترأس الدكتور رضا حجازى، منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لعدة سنوات ونائب رئيس عام الامتحانات في الفترة من ٢٠١٩_٢٠٢٢، وتولي حجازى منصب نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في ديسمبر ٢٠١٩، كما شارك حجازى ، فى إدارة ملف امتحانات الثانوية العامة، وكان علي رأس اللجنة التى تولت وضع نظام البوكليت بعد أحداث تسريبات الثانوية العامة عام 2016، الأمر الذى حقق طفرة فى الامتحانات ومنع التسريب وتقليل الغش الإلكترونى.
 
 
وساهم حجازي فى حصر مشكلات المعلمين ووضع خطة للترقي الوظيفي وخطة لحصر العجز والزيادة بأعداد المعلمين ضمن خطوات تعيين 150 ألف معلم علي مدار 5 سنوات والتي تنفذها الحكومة.
 
 
 
      
 

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