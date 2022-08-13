التعديل الوزاري.. تعرف على السيرة الذاتية للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى الجديد

كتب محمد صبحى

ينشر "اليوم السابع" السيرة الذاتية للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى وموافقة مجلس النواب على مشروع التعديل الوزارى .

والدكتور محمد أيمن عاشور حصل على البكالوريوس فى الأول من يونيو 1982، ودرجة الماجستير فى 28 ديسمبر 1986، ودرجة الدكتوراه فى 19 فبراير 1993، وحصل على جوائز عديدة من الدولة فى مجالات ألفنون المعمارية والاتصالات والإدارة.

وشغل الدكتور محمد أيمن عاشور أستإذ الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، وشغل منصب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وآخر ما تولى الدكتور أيمن عاشور كان منصب عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس ونائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات.