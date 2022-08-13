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التعديل الوزارى.. السيرة الذاتية للواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربى

السبت، 13 أغسطس 2022 02:05 م
التعديل الوزارى.. السيرة الذاتية للواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربى مجلس النواب - أرشيفية
كتب زكى القاضي

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أعلن مجلس النواب منذ قليل الموافقة على ترشيح اللواء محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربى، خلفا للواء محمد أحمد مرسى.

 

واللواء محمد محمد صلاح الدين، من مواليد سبتمبر 1960، وتخرج عام 1983، وحصل على  بكالوريوس هندسة يوليو 1983 (الكلية الفنية العسكرية)، و بكالوريوس العلوم العسكرية.

 

كما حصل وزير الإنتاج الحربى الجديد على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، و ميدالية 25 يناير، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.

 

تدرج وزير الإنتاج الحربى في عدة وظائف منها قائد ورشة لواء مظلات، ومساعد مدير المركبات للتسليح 2009، ونائب رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة 2016، ورئيس القطاعات الفنية للهيئة العربية للتصنيع، ومستشار مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، ومستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، ثم منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.


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