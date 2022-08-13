التصريح بدفن جثتي شابين لقيا مصرعهما غرقا بمنطقة شلالات القناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

صرحت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية، بدفن جثتي شابين لقيا مصرعهما غرقا بمنطقة الشلالات بنهر النيل بالقناطر الخيرية، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود الواقعة.

وكان قد لقي شابان مصرعهما غرقا بمياه شلالات نهر النيل بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين، وتم التحفظ عليهما تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد رفعت أبو سريع رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بتلقيه إشارة من شرطة النجدة بوفاة شابين بشلالات نهر النيل بالقناطر الخيرية.

وعلى الفور انتقلت مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وتم العثور على جثتي "محمد ف ع"، 25 سنة، و"عبد الكريم م ع"، 25 سنة، وتم نقل الجثتين لمستشفى قليوب، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.