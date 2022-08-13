التحريات تكشف ملابسات غرق شابين في نهر النيل بأطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حادث غرق شابين في نهر النيل بأطفيح، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرتي الشابين، ولم يشتبهوا في وفاتهما جنائيا.

وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية إلى أن الشابين تعرضا للغرق لعدم إجادتهما السباحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق شابين بنهر النيل.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين غرق شابين تم تحديد هويتهما، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثتيهما، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.