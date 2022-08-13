اليوم السابع
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الأمن التونسى ينقذ 184 مهاجرا غير شرعى من الغرق

السبت، 13 أغسطس 2022 04:24 م
الأمن التونسى ينقذ 184 مهاجرا غير شرعى من الغرق قوارب الهجرة غير الشرعية
إيمان حنا

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أحبطت وحدات من حرس الحدود البحري التونسي 12 عملية اجتياز بطريقة غير شرعية للحدود البحرية التونسية، وأفاد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس التونسي في بيان له، أنه تم إنقاذ 184 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، من الغرق في البحر، كانوا يستعدون للإبحار باتجاه الأراضي الأوروبية. 

وكان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة الحرس الوطني التونسي قد صرح، أمس الجمعة، أيضا أنه تم إحباط أربع عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة الليلة الماضية وإنقاذ 76 مجتازا، في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وذكر المتحدث، أنه في إطار العمليات الاستباقية تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بقابس وجبنيانة من إلقاء القبض على 6 أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة وضبط لديهم مبلغا ماليا من العملات التونسية والأجنبية. 
 
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، أنه باستشارة النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن المذكورين.

 

 


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قوارب الهجرة غير الشرعية



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