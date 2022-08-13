وذكرت الأمم المتحدة، في بيان وزعته اليوم السبت في جنيف، أن السفينتين اللتين ستغادران من ميناء تشورنومورسك إحداهما تحمل 2914 طنا متريا من بذور عباد الشمس وستكون وجهتها تركيا والأخرى تحمل 12 ألف طن متري من الذرة وستكون وجهتها اسكندرون بتركيا أيضا.



وأشار البيان إلى أن فرق التفتيش من مركز التنسيق المشترك كانت قد أنهت أمس تفتيش سفينتين للمغادرة من ميناء أوديسا الأوكراني، كما سيقوم اليوم السبت، بتفتيش سفينة أخرى متجهة للخارج فى بحر مرمرة، وأن العمل يتم وفقا للإجراءات المتفق عليها بالمركز حيث يقوم جميع المشاركين بالتنسيق مع السلطات العسكرية الخاصة بهم وغيرها من السلطات ذات الصلة لضمان المرور الآمن للسفن التجارية في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود.