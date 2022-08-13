ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن الوكالة تحذيرها من كوارث تشمل انهيارات أرضية محتملة وفيضانات في مناطق منخفضة وفيضان في الأنهار ورياح عاتية وأمواج عالية، خاصة في منطقة توكاي بوسط اليابان.



وأفادت بأنه في غضون الـ24 ساعة المقبلة، من المتوقع أن يجلب إعصار ميري ما يصل إلى 300 ملم من الأمطار إلى منطقة توكاي، و 250 ملم إلى منطقة كانتو-كوشين بشرق اليابان و 120 ملم إلى منطقة توهوكو في الشمال الشرقي.



ووفقا للوكالة، من المتوقع أيضا حدوث عواصف رعدية وأمطار غزيرة جدا في المقام الأول على ساحل المحيط الهاديء، ومن المحتمل أن تتعرض بعض المناطق لأمطار غزيرة.



وكان إعصار ميري على بعد حوالي 130 كيلومترا جنوب غرب أومايزاكي في محافظة شيزوكا بوسط اليابان حتى الساعة 9 من صباح اليوم بتوقيت طوكيو، متحركا شمالا إلى شمال شرق بسرعة 20 كم في الساعة.