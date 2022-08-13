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اعتماد نتيجة بكالوريوس الهندسة في جامعة قناة السويس بنسبة نجاح 94%

السبت، 13 أغسطس 2022 10:20 ص
اعتماد نتيجة بكالوريوس الهندسة في جامعة قناة السويس بنسبة نجاح 94% الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية- صبرى غانم

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بلغت النسبة العامة للنجاح في بكالوريوس الهندسة جامعة قناة السويس ٩٤%. جاء ذلك وفق ما أعلنه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والذي أكد أن الجامعة قد انتهت من إعلان كافة نتائج كلية الهندسة بفرقها المختلفة، مشيداً بخريجي كلية الهندسة لتميزهم في مشروعات تخرجهم، والتي جاءت مواكبة لاحتياجات سوق العمل متمنياً لخريجي الكلية التوفيق والنجاح.
 
ومن جانبه أعلن الدكتور محمود فؤاد عميد كلية الهندسة، أسماء الطلاب الأوائل، والتى جاءت بالترتيب كالتالي: المركز الأول زياد محمد صلاح الدين، وبالمركز الثانى سارة شريف أحمد بينما حصلت على المركز الثالث أحمد درويش أحمد وبالمركز الرابع زياد طاهر محمد وحصل على المركز الخامس سمر أحمد محمد. 
 
وأضاف الدكتور إيهاب لطفي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن أسماء الطلاب الأوائل من السادس الى العاشر جاءت بالترتيب كالتالي هاجر على أحمد بالمركز السادس، واسراء محمد عبد الله حصلت على المركز السابع فيما حصل عبد الرحمن ناصر حسين على المركز الثامن ومايكل ماهر عوض على المركز التاسع، واخيراً جاء يوسف أشرف كمال فى المركز العاشر.
 

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