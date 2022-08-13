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استمرار عروض الأوكازيون الصيفى لليوم السادس.. وتخفيضات كبيرة من المحلات

السبت، 13 أغسطس 2022 06:00 ص
استمرار عروض الأوكازيون الصيفى لليوم السادس.. وتخفيضات كبيرة من المحلات أوكازيون - أرشيفية
كتب ــ مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت، فى العمل بالأوكازيون الصيفى 2022، الذى يستمر لمدة شهر، لليوم السادس، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
 
ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفي 2022، فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الصيفي.
 
ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير كل الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية فى الأوكازيون الصيفى 2022 من أجل توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، مع تشكيل مجموعات عمل وغرفة عمليات مركزية، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي يقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.
 
 

التموين

الأوكازيون الصيفى 2022

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تخفيضات الاوكازيون الصيفى

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