اليوم السابع
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استمرار صرف معاشات أغسطس اليوم من ماكينات الصراف الآلى

السبت، 13 أغسطس 2022 01:00 م
استمرار صرف معاشات أغسطس اليوم من ماكينات الصراف الآلى معاشات ــ أرشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعى اليوم، السبت، في صرف معاشات أغسطس الحالى من ماكينات الصراف الآلى التابعة لبنك ناصر الاجتماعى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

 

 


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