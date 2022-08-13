اختتام أعمال معرض مرسى مطروح للكتاب اليوم

مطروح -فريق المحافظات

يختتم اليوم السبت معرض مرسى مطروح للكتاب، والذي تنظمه وزارة الثقافة ، بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب وذلك بجوار مسرح الشاطئ بكورنيش مدينة مرسى مطروح.



كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، افتتح فى وقت سابق معرض مرسى مطروح للكتاب، والذي تنظمه وزارة الثقافة ، بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب وذلك بجوار مسرح الشاطئ بكورنيش مدينة مرسى مطروح في الفترة من 4 وحتى 13 أغسطس 2022 الجاري.



وأوضح محافظ مطروح أن المعرض يأتي في إطار التعاون الدائم بين المحافظة ووزارة الثقافة في ظل اهتمام الدولة المصرية ببناء الإنسان المصرى، الذي يعد أحد ركائز التنمية الاجتماعية وإيمانا بأهمية دور الثقافة والفنون في بناء الإنسان وخلق أجيال ذات عقلية ثقافية مستنيرة تسهم فى بناء مصر، مشيرا إلى أن المعرض يضم عددا من الكتب فى مختلف المجالات والتخصصات المتنوعة، والمطروحة بأسعار رمزية ومخفضة فى متناول الجميع.



