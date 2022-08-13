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إلغاء 65 رحلة جوية وانقطاع الكهرباء عن 400 أسرة بسبب إعصار ميرى فى اليابان

السبت، 13 أغسطس 2022 02:33 م
إلغاء 65 رحلة جوية وانقطاع الكهرباء عن 400 أسرة بسبب إعصار ميرى فى اليابان إعصار
كتب محمد جمال

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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كي"، اليوم السبت، أنه تم إلغاء 65 رحلة جوية في اليابان بسبب قرب إعصار "ميري"، ووفقا للتقرير، عانت 400 أسرة من انقطاع التيار الكهربائي في محافظة شيزوكا اليابانية، التي من المتوقع أن يضربها الإعصار في الساعات المقبلة، كما أُلغيت العبّارات في محافظات كاناجاوا وتشيبا وإيباراكي.
 
وطلبت السلطات اليابانية في وقت سابق من نحو 72 ألف شخص في محافظة شيزوكا الإجلاء.
 
ونشأ إعصار "ميري"، الذي يعني "صدى" باللغة الكورية، جنوب اليابان يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يضرب الإعصار الساحل الشرقي لليابان في وقت لاحق اليوم السبت.
 
ومن المتوقع أن تكون محافظة شيزوكا أول من يتعرض للضرب. وفقًا لخدمات الطقس اليابانية، هطل بالفعل أكثر من 200 ملم من الأمطار في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية ، ومن المتوقع أن يهطل ما يصل إلى 300 ملم بحلول صباح الأحد.

إعصار

اليابان

إعصار ميرى

طوكيو



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