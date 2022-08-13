اليوم السابع
Ads
السبت، 13 أغسطس 2022 11:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

إكسترا نيوز: انعقاد مجلس النواب بناء على دعوة رئيس الجمهورية للنظر فى إجراء تعديل وزارى

السبت، 13 أغسطس 2022 10:16 ص
إكسترا نيوز: انعقاد مجلس النواب بناء على دعوة رئيس الجمهورية للنظر فى إجراء تعديل وزارى مجلس النواب
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة "اكسترا نيوز"، فى خبر عاجل، بأن مجلس النواب ينعقد بناء على دعوة رئيس الجمهورية للنظر في إجراء تعديل وزاري.

وبدأ توافد أعضاء مجلس النواب لمقر البرلمان لانعقاد الجلسة الطارئة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "اكسترا نيوز".

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، وجهت الدعوة للأعضاء لحضور جلسة طارئة ستعقد لمجلس النواب السبت، الساعة 12 ظهراً.

وقال المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، إن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة السبت 13 أغسطس الساعة 12 ظهرًا، وذلك لنظر أمر عاجل.

 

 


مجلس النواب

البرلمان

اخبار مجلس النواب

اخبار البرلمان

جلسة مجلس النواب

جلسة البرلمان

التعديل الوزاري



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة