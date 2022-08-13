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إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة

السبت، 13 أغسطس 2022 09:16 ص
إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة انقلاب سيارة ميكروباص - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 13 شخصا اليوم السبت، بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم إثر وقوع  حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة .

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين  اصابة 13 شخص بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق " القاهرة - الأسكندرية" الصحراوي عند الكيلو 130 طريق الاسكندرية  بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين الى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

 

 

 

 


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