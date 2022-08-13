إصابة شخصين نتيجة تصادم سيارة مع توك توك فى التل الكبير بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب شخصين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة مع توك توك بدون لوحات معدنية بالقرب من قرية الظاهرية دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين الى مستشفى التل الكبير المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مع توكتوك بدون لوحات معدنية بالقرب من قرية الظاهرية دائرة مركز التل الكبير.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التل الكبير المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.