إصابة ربة منزل في الشرقية بحروق بالوجه والبطن على يد زوجها لخلافات بينهما

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى ههيا للحروق، بوصول" ل ح م" 35 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز شرطة أبوكبير، مصابة بحروق بالوجه والبطن، إثر سكب مادة كيماوية "ميه نار" عليها.

وتبين من التحريات الأولية قيام الزوج بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.