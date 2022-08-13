اليوم السابع
Ads
السبت، 13 أغسطس 2022 02:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة ربة منزل في الشرقية بحروق بالوجه والبطن على يد زوجها لخلافات بينهما

السبت، 13 أغسطس 2022 02:06 م
إصابة ربة منزل في الشرقية بحروق بالوجه والبطن على يد زوجها لخلافات بينهما سيارة إسعاف - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيبت ربة منزل بمحافظة الشرقية، اليوم، بحروق متعددة في الوجه والبطن، إثر إلقاء مادة كيميائية عليها "مية نار"، وتبين قيام زوجها بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وتم نقلها لمستشفى ههيا للحروق لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى ههيا للحروق، بوصول" ل ح م" 35 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز شرطة أبوكبير، مصابة بحروق بالوجه والبطن، إثر سكب مادة كيماوية "ميه نار" عليها.

 

وتبين من التحريات الأولية قيام الزوج بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

 


الشرقية

ميه نار

مستشفى ههيا للحروق

اصابة ربة منزل

ابوكبير



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة