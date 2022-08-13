إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

تابع اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، البَدء فى تنفيذ إزالة التعديات، تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، مشددا على أهمية التنسيق بين الأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة بكل حسم، محذرا بعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات.

وفى هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب اليوم السبت، بإزالة 4 حالات تعدِّى على أملاك الدولة بمساحة 10 أفدنة و212 متر ضمن المرحلة الأُولى من الموجة 20 لليوم الأول.

وتضمنت الحملة إزالة تعدِّى على أرض أملاك دولة بمساحة 10 أفدنة، وتعدِّى على أراضى زراعية بولاية الزراعة عبارة عن منزل غير مأهول وغير مكتمل البناء على مساحة 120 مترا.

كما تم إزالة حالة عبارة عن سور تعدِّى على الأراضى بمساحة 15 متر وذلك بقرية البياضية، وكذلك إزالة سور تعدِّى على الأراضى الزراعية على مساحة 77 مترا بقرية الشهيد خيرى بمركز ومدينة القنطرة غرب.

وعلى الفور قامت الأجهزة المعنية بإزالة كافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتأكد من القضاء وإنهاء التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضى المستردة؛ لمنع التعدِّى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كلّ من تُسوِّل له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.