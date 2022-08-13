إزالات فورية لحالات تعد على أراض زراعية وإشغالات بأسيوط.. صور

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم توجيه رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات خلال الفترتين الصباحية والمسائية بكافة قرى ومراكز المحافظة بالاضافة الى تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة تمهيدا لرصفها وفقا لخطة الرصف والتطوير، وذلك لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.
وأتابع محافظ أسيوط، فى بيان له، تم تدعيم كافة الحملات المكيانيكية بقرى ومراكز المحافظة بأكثر من 40 سيارة شفط الأتربة وكنس الشوارع بالاضافة الى معدات اللوادر والقلابات من ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، فضلاً عن سيارات ولوادر رفع القمامة الى انه تم تنظيم عدة حملات للنظافة بقرى ومراكز ساحل سليم وديروط والبدارى والفتح لرفع كفاءة وتسوية عدد من الشوارع والميادين، تحت اشراف العميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، حيث تم استكمال نظافة وإزالة المخلفات والقمامة ورفعها من نقاط التجميع بالوحدات المحلية القروية ونقلها إلى الأماكن المخصصة بعيداً عن الكتلة السكنية ، فضلاً عن تسوية الشوارع غير المرصوفة وتمهيدها لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بتلك الوحدات كالجليدر وسيارات النقل والوادر والحاويات ومعدات شفط وكنس الأتربة، وذلك بمشاركة اسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط ، محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية القروية ومسئولى وعمال النظافة والاشغالات والمتابعة والصيانة والكهرباء .
وتابع محافظ أسيوط، أنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لأعمال صيانة شبكة الإنارة العامة والكشافات واللمبات لرفع كفاءة الإنارة العامة وتحقيقاً لمطالب وإحتياجات المواطنين وخاصة بالقرى الاكثر احتياجاً.
كما محافظ أسيوط على تكثيف حملات الإشغالات والمرافق بكافة مراكز وأحياء المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف حملات مرافق وإزالة الإشغالات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم لمنع انتشار تعديات الباعة الجائلين، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور.
وأكد "سعد"، أن الحملات المستمرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بكافة قرى ومراكز المحافظة، تمكنت من تنفيذ 4 حالات إزالة لتعديات على أراضى زراعية ومخالفات بناء بقرى مركزى ابوتيج والفتح ،تنفيذاً لخطة الدولة للحفاظ على الأرضي الزراعية لتوفير الأمن الغذائى لمصر وحفاظاً على الأرض الزراعية من التبوير، لافتاً الى التنسيق بين المتابعة الميدانية و وحدة المتغيرات المكانية وجميع رؤساء المراكز والاحياء بالمحافظة لرصد أية تعديات وازالتها فى مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين .
وترأس محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة ابوتيج ونائبيه هانى محمد و أسامة محمد، حملة لتنفيذ بعض الازالات الفورية لتعدى بالبناء على ارض زراعية بقرية باقور وتحرير واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المهمات المستخدمة فى المخالفات وباستخدام معدات الوحدة المحلية .
كما شارك عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، فى حملة لازالة 3 حالات تعدي على ارض زراعية بقرية بنى مر بمشاركة محمد عبد العظيم رئيس القرية ومسئولى الاشغالات والازالات وبالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية وتم تحرير المحاضر للمخالفين.
يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الارض الزراعية او اية مخالفات بناء ،على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
حملات ازالة للتعديات (6)
ازالة اشغالات
حملات ازالة للتعديات (4)
جانب من حملات ازالة للتعديات
حملات ازالة للتعديات (8)
ازالة اشغالات (6)
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