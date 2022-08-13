إزالات فورية لحالات تعد على أراض زراعية وإشغالات بأسيوط.. صور

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم توجيه رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات خلال الفترتين الصباحية والمسائية بكافة قرى ومراكز المحافظة بالاضافة الى تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة تمهيدا لرصفها وفقا لخطة الرصف والتطوير، وذلك لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأتابع محافظ أسيوط، فى بيان له، تم تدعيم كافة الحملات المكيانيكية بقرى ومراكز المحافظة بأكثر من 40 سيارة شفط الأتربة وكنس الشوارع بالاضافة الى معدات اللوادر والقلابات من ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، فضلاً عن سيارات ولوادر رفع القمامة الى انه تم تنظيم عدة حملات للنظافة بقرى ومراكز ساحل سليم وديروط والبدارى والفتح لرفع كفاءة وتسوية عدد من الشوارع والميادين، تحت اشراف العميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، حيث تم استكمال نظافة وإزالة المخلفات والقمامة ورفعها من نقاط التجميع بالوحدات المحلية القروية ونقلها إلى الأماكن المخصصة بعيداً عن الكتلة السكنية ، فضلاً عن تسوية الشوارع غير المرصوفة وتمهيدها لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بتلك الوحدات كالجليدر وسيارات النقل والوادر والحاويات ومعدات شفط وكنس الأتربة، وذلك بمشاركة اسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط ، محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية القروية ومسئولى وعمال النظافة والاشغالات والمتابعة والصيانة والكهرباء .

وتابع محافظ أسيوط، أنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لأعمال صيانة شبكة الإنارة العامة والكشافات واللمبات لرفع كفاءة الإنارة العامة وتحقيقاً لمطالب وإحتياجات المواطنين وخاصة بالقرى الاكثر احتياجاً.

كما محافظ أسيوط على تكثيف حملات الإشغالات والمرافق بكافة مراكز وأحياء المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف حملات مرافق وإزالة الإشغالات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم لمنع انتشار تعديات الباعة الجائلين، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور.

وفي هذا الإطار شنت عدد من الوحدات المحلية بالمركز والأحياء حملات لرفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة والتعديات على حرم الطريق بإزالة الحديد والحجارة حيث استهدفت تلك الحملات شوارع (تقسيم البترول، ورياض، والهلالي) بحي شرق، و(ميدان المجذوب، وشارع السكة الجديدة بالقيسارية، و23 يوليو) بحي غرب فضلاً عن عدد من الشوارع بمركز ساحل سليم من بينهم شارع بين الجناين ومجلس المدينة ، وبالاضافة إلى بعض شوارع مركز ومدينة الفتح ، كما تم مصادرة الشيش من بعض الكافيهات المخالفة وتحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ وذلك في إطار حملات الإشغالات التي يتم شنها بصفة دورية لضبط الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمارة والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي والإلتزام بحرم الطريق العام؛ وبمشاركة محمد بشير رئيس حي غرب، ومحمود يسين الدن رئيس حي شرق، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، ونوابهم ومسئولي التراخيص والإشغالات والمرافق وفريق العمل المعاون من أفراد الاشغالات وبإستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء.

وأكد "سعد"، أن الحملات المستمرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بكافة قرى ومراكز المحافظة، تمكنت من تنفيذ 4 حالات إزالة لتعديات على أراضى زراعية ومخالفات بناء بقرى مركزى ابوتيج والفتح ،تنفيذاً لخطة الدولة للحفاظ على الأرضي الزراعية لتوفير الأمن الغذائى لمصر وحفاظاً على الأرض الزراعية من التبوير، لافتاً الى التنسيق بين المتابعة الميدانية و وحدة المتغيرات المكانية وجميع رؤساء المراكز والاحياء بالمحافظة لرصد أية تعديات وازالتها فى مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين .