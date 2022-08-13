إجراء اختبار مدارس العلوم والتكنولوجيا للطلاب المتفوقين بنين بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن مديرية التربية والتعليم أجرت اختبار مدارس العلوم والتكنولوجيا للطلاب المتفوقين (STEM) بنين بمركز الاختبارات وتشمل 4 اختبارات منها اختبارات قدرات عقلية واختبار لغة إنجليزية واختبار علوم واختبار رياضيات.

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تجرى الاختبارات بإشراف مركزي من قبل الوزارة، ومن المقرر أن تعلن النتيجة للطلاب على صفحة الوزارة لكل طالب على حدى، وأن الطلاب المتقدمين الإمتحان اليوم يبلغ 8 طلاب وسيجري غداً اختبار الطالبات.

وأشار "رضوان" أن الامتحانات تجرى تحت إشراف اللجنة المشكلة من مركز التطوير التكنولوجي من هشام فرغل، وأنور إبراهيم محمد، وأحمد عدلي، وهاني خيرى.