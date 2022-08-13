أكرم القصاص: ملف الصناعة يحتاج للتطوير لجذب استثمارات مباشرة

كتب محمود رضا الزاملى

قال أكرم القصاص رئيس تحرير "اليوم السابع" تعليقا على التعديل الوزارى أن أغلب الوزارات التى حدث بها تغيير هى وزارات خدمية، لافتا إلى أن ملف الصناعة يحتاج للتطوير لجذب استثمارات مباشرة، كما أن ملف السياحة والآثار مهم جدا لأنه مرتبط بالعوائد المباشرة .

وأضاف رئيس تحرير اليوم السابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، الحكومة تستعد للانتقال للعاصمة الإدارية، وهذا يعنى تحديث فى نظام الإدارة، والمرتبطة بمبادرة حياة كريمة التى تتشارك فيها كل الوزارات سواء "التعليم والصحة والصناعة" والأداء العام فى شبكات الطرق والنقل العام .

وتابع رئيس تحرير اليوم السابع، ملف التعليم هو خطة دولة وليست خطة مرتبطة بوزير ومشروع تطوير التعليم كان على يد خبراء ومن الانصاف أن نقول أن الدكتور طارق شوقى خاض مشوار مهم فى تغيير المناهج وكان فى مرمى الجدل وملف التعليم هو خطة دولة وليست مرتبطة بفرد، وكان الخطأ السابق أن كل وزير يأتى بخطة وبرحيله تنهار تلك الخطة ، فهناك خطط دولة ليست مرتبطة بالأفراد، فملف التعليم شديد التعقيد، ووزير التعليم الجديد أتى من وزارة التعليم، فكان فى الملف تراكمات كثيرة، وتم وضع خطط التطوير من خلال خبراء، فهو دائما ملف يكون فيه شد وجذب ومناقشات، لأنه يخص المستقبل و الدكتور رضا حجازى كان مشترك فى استراتيجية تطوير التعليم ويعلم الكواليس ويمكن يجرى بعض التغييرات والتعديلات لإنجاز خطة الدولة.

وأوضح رئيس تحرير اليوم السابع، وزير التعليم السابق أدى دور مهم فى تطوير الجامعات وملف الصحة مرتبط بالتأمين الصحى الشامل، الذى بدأته الدولة فى عدد من المحافظات ويحتاج لإسراع أكثر مع تطوير الأداء فى المستشفيات الحكومية، مشيرا إلى أن الملفات الخدمية مرتبطة بالمواطن بشكل مباشر، وكل هذه ملفات مهمة لدعم الدولة المصرية وتنشيط بعض الملفات لجذب الاستثمارات والحكم على الوزراء الجدد بعد عملهم .