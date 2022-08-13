أكرم القصاص: الحكومة تعلن عن كل شيء بشفافية لمنع التكهنات

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع: تعودنا على هبد الإخوان بعد التكهنات التى تبثها قنواتهم عن انعقاد جلسة طارئة لمجلس النواب للتعديل الوزاري، وطبيعى تلك القنوات تبحث عن أى شيء ليتحدثوا عنه، واليوم الناس ترى قنوات الإخوان جزءا من الكوميديا، لافتا إلى أن الحكومة تعلن كافة التفاصيل بمنتهى الشافية بسيناريوهات واضحة جدا فى كافة المجالات لمنع تلك التكهنات وهذا الهبد.

وأضاف رئيس تحرير اليوم السابع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، رأينا الهبد على منصات التواصل الاجتماعى وأسماء المرشحة ما أنزل الله بها من سلطان.

وتابع رئيس تحرير اليوم السابع، الدكتور طارق شوقى بذل مجهودا كبيرا وكل وزراء التعليم محط اتهامات طوال الوقت، ولابد أن نفهم أن ملف التربية والتعليم مشروع دولة وليس مرتبطا بشخص، وبعض الناس كانت ضده بيقولوا ليه مشى دا غير نظام الامتحانات وتعامل مع موضوع كورونا.

وأوضح رئيس تحرير اليوم السابع، أن خطط الدولة محتاجة تتوسع خاصة فى الملف الاقتصادى وأن هذا الملف عمل الحكومة متكاملة وقبل 6 سنوات لم يتوقع أحد أن يرى حجم الإنجاز فى العاصمة الإدارية وكانت التكلفة 6 أضعاف لو كان تنفيذ العاصمة فى الوقت الحالى بسبب ارتفاع سعر الخامات.

وأكد رئيس تحرير اليوم السابع أن كل أسماء الوزراء التى تم انتقاؤها اليوم بعناية ودراسة وكل هؤلاء الوزراء علماء فى مجالهم والحكم على أدائهم سيكون بالممارسة، وصانع القرار يعرف جيدا كل وزير بشكل دقيق، ولابد أن نرى التطوير والمشروعات القومية والنمو والتنمية وكلها ملفات تحتاج إلى أداء احترافى وسط اصلاح اقتصادى.