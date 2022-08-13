أعراض مرض الاكتئاب "الحزين".. منها تباطؤ الحركة والأفكار

كتبت - فاطمة ياسر

يعاني أكثر من 30٪ من الاكتئاب الحزين وقد يكون للاكتئاب الشديد أعراض أكثر حدة من أنواع الاكتئاب الأخرى، وقد يكون علاجها أصعب من أنواع الاكتئاب الأخرى، ولكن يمكنك تعلم كيفية إدارة الأعراض بمساعدة أخصائي الصحة النفسية، حسبما نشر موقع webmd

أهم الأعراض

من المرجح أن يتسبب الاكتئاب الحزين في ظهور أعراض جسدية، وليس مجرد الشعور بالبكاء، وقد لا يكون لديك طاقة، وتشعر بالفراغ وعدم القدرة على الشعور بالسعادة، وقد تتباطأ حركاتك وأفكارك.

الأعراض الرئيسية

فقد القدرة على الاستمتاع بالأنشطة في حياتك.

لا يمكنك الاستجابة للمتعة بطريقة إيجابية.

ويتميز الاكتئاب الشديد أيضًا بما يلي:

فقدان الشهية أو فقدان الوزن

مشكلة في التركيز أو الذاكرة

الشعور بالفراغ أو عدم الاستجابة

الذنب المفرط

مشاعر اليأس

خواطر انتحار

إذا كنت تعاني من الاكتئاب الحزين ، فقد تتغير سلوكياتك و تشمل:

يتغير الكلام، أو يتحدث بأحجام مختلفة أو يتوقف عند التحدث

حركات العين مثل النظرة الثابتة أو عدم الاتصال بالعين عند التحدث مع الناس

تباطؤ حركة رأسك أو أطرافك أو جذعك

الموقف المترهل

لمس وجهك أو جسدك كثيرًا

وتظهر بعض الأبحاث أن حوالي 70٪ من المصابين بالاكتئاب الحزين قد يعانون أيضًا من آلام في العضلات والعظام .

وعادة ما تحدث أعراض الاكتئاب الحزين في وقت لاحق من الحياة، ويميل هذا النوع من الاكتئاب إلى الانتشار في العائلات، و قد يكون الأشخاص في شجرة عائلتك قد عانوا من مشاكل مزاجية أو حتى ماتوا بالانتحار، وقد تتفاقم أعراض الاكتئاب الحزين في أوقات السنة عندما يكون هناك ضوء أقل للشمس، أو عندما تكون الأيام أقصر، أو عندما يكون الجو باردًا في الخارج ، والأشخاص الذين يعانون من اكتئاب ما بعد الولادة ، أو الاكتئاب بعد الولادة بفترة وجيزة، قد يعانون أيضًا من أعراض حزن.