أسعار النفط تسجل 98.15 دولار لخام برنت فى ختام تداولات الأسبوع

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط 98.15 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت عند التسوية الجمعة،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى92.09 دولار للبرميل.

وقالت الكاتبة البريطانية جين كلينتون، أن تقديرات الوكالة الدولية للطاقة تشير إلى أن العقوبات الدولية على موسكو جراء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا لم تؤثر بشكل ملموس على إنتاج روسيا من النفط.

وأضافت الكاتبة -فى مقال نشرته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية- إلى أن إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة تشير إلى أن إنتاج روسيا من النفط تقلص بمقدار ثلاثة بالمائة فقط فى شهر يوليو الماضى حيث انخفض بمقدار 310,000 برميل يومياً مقارنة بحجم الانتاج قبل الحرب الروسية فى أوكرانيا على الرغم من حجم العقوبات الغربية واسعة النطاق المفروضة على روسيا.

وتشير الوكالة الدولية للطاقة فى تقريرها الشهرى، كما تقول الكاتبة، إلى أن إجمالى صادرات روسيا من النفط انخفض بمقدار 580,000 برميل يومياً منذ بداية الحرب الروسية فى أوكرانيا.

وأوضحت الكاتبة أنه طبقاً لما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة فإن تأثير العقوبات الدولية على موسكو مازال محدوداً على الرغم من انخفاض صادرات روسيا من النفط والزيت الخام لكل من دول أوروبا والولايات المتحدة واليابان وكوريا بسبب فتح أسواق جديدة للنفط الروسى فى كل من الهند والصين ودول أخرى مما أدى إلى التخفيف من حدة العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.

وأكدت أنه طبقاً لتقارير الوكالة الدولية للطاقة فقد بلغ إجمالى عائدات صادرات النفط الروسية فى الشهر الماضى فقط حوالى 19 مليار دولار بينما كان قد بلغ 21 مليار دولار فى شهر يونيو الماضي.