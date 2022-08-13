اليوم السابع
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السبت، 13 أغسطس 2022 01:01 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

السبت، 13 أغسطس 2022 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات ــ صورة ارشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‏وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت ، وجاءت كالتالى:

 ‏- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلو جرام.

- البطاطس بسعر 7 جنيهات

 ‎- البصل الأبيض 3 جنيهات.

 ‎- البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.

 ‎- الكوسة بـ 9.5 جنيه.

 ‎- الجزر بـ 7:5 جنيه.

- الخيار بـ 9.5 جنيه.

 ‏- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

 ‏- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

 ‏- الباذنجان الأبيض بـ 6,5 جنيه.

 ‏- الباذنجان العروس بـ6.5 جنيه.

 ‏- الفلفل البلدى بـ5 جنيهات.

 ‏- الفلفل الألوان بـ15 جنيها.

 ‏- الليمون بـ 12 جنيها.

 - فاصوليا بـ15جنيها.

 ‏- بلح بارحى بـ 34 جنيها.

 - بامية بـ26جنيها.

 ‏- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.

 ‏- وورق عنب بـ19 جنيها.

- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

 ‏- عنب أحمر بـ12.5 جنيه.


أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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