أحدثها كلية الطب وأقدمها التربية.. تعرف على كليات جامعة العريش

تستعد جامعة العريش، لاستقبال الطلبة هذا العام فى 11 كلية هى مجموع كليات الجامعة التى تعد كلية التربية أقدم كلياتها ، بينما أحدثها كلية الطب التى تستقبل العام الدراسى أول دفعة من الدارسين.

وقال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، إن هدفنا خريج يفي بمتطلبات سوق العمل وفق المعايير ببرامج مميزة بمواصفات عالمية، مضيفا أن هدفنا المنافسة العالمية والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الجامعات العالمية والعربية والأفريقية، من خلال تقديم تعليم عالي يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر على الريادة إقليمياً وعالمياً.

وأشار إلى أن جامعة العريش تساهم في الانتقال نحو العالمية وخلق كيان أكاديمي متكامل بالشراكة مع الجامعات المرموقة عالميًا.

وأوضح ان كليات ومعاهد جامعة العريش هى كلية التربية، وكلية العلوم الزراعية البيئية، وكلية التربية الرياضية بنين – بنات، وكلية العلوم، وكلية الآداب، وكلية الاقتصاد المنزلي، وكلية التجارة، وكلية الاستزراع المائي والمصائد البحرية، وكلية الطب البيطري ، وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الطب ، ومعهد الدراسات البيئية (دراسات عليا).

وخصصت جامعة العريش بشمال سيناء مركزًا متخصصًا لاستقبال الطلاب الراغبين فى التنسيق بالمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات 2022، ومساعدتهم فى تقديم كل الدعم والنصح والإرشاد فيما يخص التنسيق واختيار الرغبات.

وسبق وأعلن الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة فى بيان صحفى، أن الجامعة وفرت كل مقومات الراحة والهدوء للطلاب لإتمام عملية التنسيق، لافتا لأنه تم تشكيل لجنة من مركز تطوير التعليم لتقديم كل الدعم والنصح والإرشاد فيما يخص التنسيق واختيار الرغبات.

وأشار الدكتور رفعت عمر عزوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى ضرورة تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل داخل مكتب التنسيق.

وأضاف أن المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات تم فتح باب تسجيل للتنسيق بموقع التنسيق الإلكتروني، ويستمر فتح باب تسجيل الرغبات حتى يوم الاثنين الموافق 15/ 8/ 2022، ومن خلال رابط تنسيق الجامعات.