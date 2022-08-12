83.3 مليون برميل يوميا إنتاج النفط الخام على مستوى العالم 2021

كتبت -مروة الغول

ارتفع إنتاج النفط الخام على مستوى العالم بنسبة 0.6% ليصل إلى حوالى 83.3 مليون برميل يوميًا عام 2021، مقابل 82.8 مليون برميل يوميًا عام 2020 وذلك وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك".

وأشار التقرير، إلى أنه فيما يتعلق بإنتاج النفط الخام في الدول الأعضاء في منظمة أوابك وباقي الدول العربية تشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات إنتاج النفط الخام في الدول الأعضاء في المنظمة بنسبة تزيد على 5%، وذلك من 20.9 مليون برميل يوميا عام 2020 ، إلى نحو 22 مليون برميل يوميا عام 2021.

وتابع التقرير، أن جزءًا كبيرًا من هذا الارتفاع نتيجة زيادة معدلات الإنتاج في ليبيا، وعلى صعيد الدول العربية مجتمعة، فقد ارتفع الإنتاج من 21.8 مليون برميل يوميا عام 2020 ، إلى 22.9 مليون برميل يوميا عام 2021 مثل إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة 27.5 % من إجمالي إنتاج السوائل الهيدروكربونية في العالم عام 2021 ، بينما مثل إنتاج الدول العربية مجتمعة حوالي 28.6 % من ذلك الإجمالي .

وذكر التقرير، أنه في هذا المقام ، احتفلت شركة النفط الوطنية في العراق في شهر نوفمبر 2021 ببلوغ الإنتاج التراكمي من حقل "غرب القرنة" 1 مليار برميل ، وأعلنت في الوقت نفسه حرصها على رفع معدل الإنتاج من الحقل ليصل إلى 800 ألف برميل يوميا في عام 2027. وكانت الشركة قد أعلنت في شهر أكتوبر 2021 عـن إطـلاق مشـروع لحفر 96 بئراً أفقيـة ومـائلـة فـي حـقـل " غـرب القرنة -1 " سوف تساهم في رفع معدل الإنتاج بنحو 200 ألف برميل يوميا .

وأوضح التقرير أن إنتاج النفط الخام في باقي العالم يقدر أن إنتاج أوبك ترتفع بنسبة تقارب 4.6 % بين عامي 2020 و 2021 ، وذلـك مـن نحو 25.4 مليون برميل يوميا عام 2020 إلى 26.6 مليون برميل يوميا عام 2021، ويعود جزء من هذا الارتفاع إلى تعدیل " شروط اتفاق أوبك + .