اليوم السابع
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الجمعة، 12 أغسطس 2022 02:12 م
أكرم القصاص
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30 شاطئا كاملة العدد ونسبة الإشغال 100% في الإسكندرية.. صور

الجمعة، 12 أغسطس 2022 01:49 م
30 شاطئا كاملة العدد ونسبة الإشغال 100% في الإسكندرية.. صور الشواطئ بالإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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شهدت شواطئ الإسكندرية اليوم الجمعة ،إقبالا كبيرا حيث أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ،أنه أكثر من 30 شاطئ كامل العدد فى الساعات الأولى اليوم ،وأن نسبة اشغال الشواطئ وصلت ل100%وتم اغلاق البوابات وتوجيه الرحلات إلى شاطئ السلسلة وشواطئ بحرى.

 

ويعد شهر أغسطس هو ذروة موسم الصيف بالإسكندرية ،حيث تستقبل المحافظة الآلاف من المصطافين القادمين إليها من كافة محافظات مصر لقضاء إجازة الصيف، ووفق الإحصاءات المعلنة فى السنوات الماضية ،تستقبل الإسكندرية مايقرب من 5 مليون وافد سنويا لقضاء أجازة الصيف على شواطئها الساحرة.

 

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية إن المحافظة استقبلت مئات الرحلات من المحافظات المجاورة،خاصة فى أيام الإجازات الإسبوعية ،وحذرت من وجود أمواج خفيفة إلى متوسطة في شواطئ غرب الإسكندرية،مع التأكيد على إستمرار إغلاق شاطئ النخيل،ومنع المنزول الى البحر لما يمثلة من خطورة شديدة على أرواح المصطافين،وناشدت الزائرين عدم التوجه اليه.

 

وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد لاستقبال مواطنى وزائري الإسكندرية على الشواطئ خلال موسم الصيف، وكذلك رفع كفاءة الشواطئ والوحدات الشاطئية التى تقدم الخدمة للمواطنين.

 

وشدد المحافظ على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن التواجد على الشواطئ وعلى رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة على شواطئ الإسكندرية.


30-شاطئ-تعلن-كامل-العدد

30-شاطئ-تعلن-كامل-العدد


اقبال-كبير-على-الشواطئ
اقبال-كبير-على-الشواطئ


الاقبال-منذ-الصباح
الاقبال-منذ-الصباح


المندرة-المجانى
المندرة-المجانى


شواطئ-سيدى-بشر
شواطئ-سيدى-بشر


شواطئ-شرق-الاسكندرية
شواطئ-شرق-الاسكندرية


شواطئ-وسط-الاسكندرية_1
شواطئ-وسط-الاسكندرية_1


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