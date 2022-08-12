اليوم السابع
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وول ستريت: فريق "‏FBI‏" عثر على ملف خاص بـ"ماكرون" فى منتجع ترامب‏

الجمعة، 12 أغسطس 2022 07:58 م
وول ستريت: فريق "‏FBI‏" عثر على ملف خاص بـ"ماكرون" فى منتجع ترامب‏ ترامب وماكرون
كتبت: نهال أبو السعود

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قالت صحيفة وول ستريت إن عملاء إف بي آي عثروا على 11 مجموعة من الوثائق بعضها سري للغاية ‏في مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمنتجع مارالاجو بفلوريدا خلال الغارة التي قام بها ‏المكتب الفيدرالي الاثنين الماضي.‏
 
وأضافت الصحيفة انه من بين المواد التي حصل عليها إف بي آي من مقر ترامب معلومات تتعلق ‏بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.‏
 
أخذ وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي حوالي 20 صندوقًا من العناصر ، ومجلدات من الصور ، ومذكرة ‏مكتوبة بخط اليد ، ومنحة تنفيذية للعفو لحليف ترامب روجر ستون ، وهي قائمة بالعناصر التي تمت ‏إزالتها من عروض الممتلكات. ‏
 
وتضمنت القائمة أيضًا معلومات حول "رئيس فرنسا" ، وفقًا للقائمة المكونة من ثلاث صفحات، ‏وتتضمن أيضًا أمر تفتيش المبنى الذي منحه قاضي الصلح الفيدرالي في فلوريدا.‏
 
رد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على التقارير التي تفيد بأن بعض الوثائق التي بحث مكتب ‏التحقيقات الفيدرالي عنها في منزله، تضمنت معلومات تتعلق بالأسلحة النووية، ووصف الأمر بأنه ‏خدعة مثل بقية التحقيقات الأخرى حوله.‏
 
‏وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال ردا على مداهمة منزله: "قضية الأسلحة النووية خدعة، تمامًا ‏مثل روسيا ، روسيا ، روسيا كانت خدعة، اثنان من إجراءات العزل كانت خدعة، كان تحقيق مولر ‏خدعة، وأكثر من ذلك بكثير".‏
 
وأضاف: "نفس الأشخاص المهللين. لماذا لا يسمح مكتب التحقيقات الفيدرالي (‏FBI‏) بتفتيش المناطق ‏في ‏Mar-a-Lago‏ بحضور محامينا أو غيرهم. جعلهم ينتظرون في الخارج في الحرارة ، ولن يسمحوا لهم ‏بالاقتراب - قال "لا على الإطلاق".‏
 

ترامب

ماكرون

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