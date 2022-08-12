وول ستريت: فريق "‏FBI‏" عثر على ملف خاص بـ"ماكرون" فى منتجع ترامب‏

قالت صحيفة وول ستريت إن عملاء إف بي آي عثروا على 11 مجموعة من الوثائق بعضها سري للغاية في مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمنتجع مارالاجو بفلوريدا خلال الغارة التي قام بها المكتب الفيدرالي الاثنين الماضي.
وأضافت الصحيفة انه من بين المواد التي حصل عليها إف بي آي من مقر ترامب معلومات تتعلق بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
أخذ وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي حوالي 20 صندوقًا من العناصر ، ومجلدات من الصور ، ومذكرة مكتوبة بخط اليد ، ومنحة تنفيذية للعفو لحليف ترامب روجر ستون ، وهي قائمة بالعناصر التي تمت إزالتها من عروض الممتلكات.
وتضمنت القائمة أيضًا معلومات حول "رئيس فرنسا" ، وفقًا للقائمة المكونة من ثلاث صفحات، وتتضمن أيضًا أمر تفتيش المبنى الذي منحه قاضي الصلح الفيدرالي في فلوريدا.
رد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على التقارير التي تفيد بأن بعض الوثائق التي بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عنها في منزله، تضمنت معلومات تتعلق بالأسلحة النووية، ووصف الأمر بأنه خدعة مثل بقية التحقيقات الأخرى حوله.
وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال ردا على مداهمة منزله: "قضية الأسلحة النووية خدعة، تمامًا مثل روسيا ، روسيا ، روسيا كانت خدعة، اثنان من إجراءات العزل كانت خدعة، كان تحقيق مولر خدعة، وأكثر من ذلك بكثير".
وأضاف: "نفس الأشخاص المهللين. لماذا لا يسمح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتفتيش المناطق في Mar-a-Lago بحضور محامينا أو غيرهم. جعلهم ينتظرون في الخارج في الحرارة ، ولن يسمحوا لهم بالاقتراب - قال "لا على الإطلاق".
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