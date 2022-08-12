وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن ذلك جاء خلال استقبال الوزير مهر الدين، لمساعد وزير الخارجية مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي السفير عماد الزهيري، حيث سلم الأخير رسالة للوزير مهر الدين من نظيره وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، تتعلق بآخر التطورات والمستجدات على الأرض، واهتمام دولة فلسطين بتعزيز العلاقات الثنائية.



ووقع السفير الزهيري على أول اتفاقية تعاون بين البلدين منذ تأسيس العلاقات بينهما، وذلك في المجال الزراعي حيث سيتم من خلال هذه الاتفاقية الهامة تبادل المعرفة والخبرات الفنية في مجالات زراعية محددة سيتم من خلالها الاستفادة من خبرات دولة فلسطين التخصصية لتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والمشاريع المشتركة التي تلبي مصلحة الطرفين وتعكس أولوياتهما.