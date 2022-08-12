اليوم السابع
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الجمعة، 12 أغسطس 2022 04:33 م
أكرم القصاص
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وزير خارجية اليمن يصف ناقلة النفط صافر العالقة قبالة سواحل بلاده بقنبلة موقوتة

الجمعة، 12 أغسطس 2022 03:26 م
وزير خارجية اليمن يصف ناقلة النفط صافر العالقة قبالة سواحل بلاده بقنبلة موقوتة الخارجية اليمنية
أ ش أ

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وصف وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك قضية ناقلة النفط "صافر" العالقة قبالة سواحل اليمن بأنها "قنبلة موقوتة" ، حسبما جاء فى قناة روسيا اليوم الروسية.

وفي معرض رده على سؤال بشأن طروحات "الانفصالي الجنوبي، وذلك في مقابلة مع شبكة "سي إن ن"، رأى بن مبارك أن التحدي الرئيس الذي يجابه المجلس الرئاسي الانتقالي واليمنيين اليوم يتمثل في استعادة الدولة والعودة إلى العملية السلمية أولا، مضيفا أن الظرف حاليا "غير مهيأ" لمناقشة أى مشاريع سياسية.

وبشأن المخاطر المحيطة بقضية ناقلة النفط "صافر" العالقة قبالة السواحل اليمنية، قال الوزير: "هذه قنبلة موقوتة وخطر داهم ليس على اليمن فقط وتأثيرها المباشر على اليمن أكثر من 20 مليار دولار وتدمير كالم للبيئة البحرية وقد يمتد أثرها إلى شواطئ البحر الأحمر والأردن وكذلك الأشقاء في السعودية وفي السودان وفي جيبوتي، ويقال إنها ستكون ثاني أكبر كارثة على مستوى العالم".

 


اليمن

الخارجية اليمنية

ناقلة النفط صافر

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