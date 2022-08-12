وأضاف في تصريحات له عقب لقائه برئيس الجمهورية ميشال عون اليوم أنه اتخذ اجراءات سريعة، وتم تعيين موعد لتسليم الشهادات الرسمية للطلاب الناجحين ليتمكنوا من الالتحاق بالجامعات سواء في لبنان او فى الخارج، داعيا في المقابل للتعاون من الجميع، وان تستجيب وزارة المالية لمطلب دفع حقوق الموظفين في الوقت المناسب.

وأشار الى القلق الكبير حول مستقبل الجامعة اللبنانية إذا لم تلق الدعم والمال اللازمين لتتمكن من الصمود والاستمرار، موضحا أنه عرض مع الرئيس عون الأوضاع العامة خصوصا الوضع التربوي بعد انجاز الامتحانات الرسمية.