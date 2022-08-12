وزيرا التضامن والشباب ومحافظ مطروح يفتتحون معرض ديارنا للحرف التراثية بالعلمين

مطروح - فريق المحافظات

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح عصر اليوم الجمعة، معرض ديارنا بالعلمين الجديدة بمشاركة عدد من المحافظات ومنها مطروح تحت شعار مصر بتكلم حرفى.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن معرض ديارنا والذي يقام بالعلمين الجديدة مع مشاركة عدد من المحافظات وعرض كل محافظة لمنتجاتها التراثية والحرفية والبيئية .

يأتى الغرض منه مع جهود وزارة التضامن الاجتماعى التعريف بمنتجات المحافظات المختلفة وتبادل الخبرات وتسويق المنتجات وتنمية الصناعات الحرفية والبيئية المتميزة بكل منطقة مشيرا إلى أن محافظة مطروح حريصة على المشاركة في المعارض المقامة على أرضها ، حيث شاركت في معرض ديارنا ببوابة مارينا في الفترة الاولي للمعرض من 29 يوليه حتى 7 أغسطس من خلال جمعية سيوة بمنتجات البلح والزيتون السيوى وما تشتهر به الواحة من منتج متميز في الجودة الأصناف العضوية الغير كيماوية ذات الشهرة العالمية كما تشارك محافظة مطروح في الفترة الثانية للمعرض بمارينا منذ 8 أغسطس في التجهيز والتنظيم من خلال مشاركة عدد 4 متدربات من مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح، بالمشغولات البيئية والتراثية البدوية المعبرة عن الطابع والتراث المطروحى.

وأشار محافظ مطروح إلى أن مشاركة جمعيات مطروح بمعرض ديارنا بالعلمين الجديدة بإجمالي 6 جمعيا من خلال 3 باكيات منهم2 مجانا .

ووجه محافظ مطروح الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على موافقتها على المشاركة بالمجان لعدد من الجمعيات بمطروح من خلال عدد 2 باكية إضافية لتسويق منتجاتهم بالمعرض.