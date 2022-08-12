نيابة المنصورة تخلى سبيل أطراف مشاجرة لاعب الأهلي ياسر إبراهيم ومشجع زملكاوي

قررت نيابة أول المنصورة، تحت إشراف المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية اخلاء سبيل أطراف واقعة مشاجرة لاعب النادي الأهلي ياسر إبراهيم، في مدينة المنصورة، والتي جرى تداول مقطع فيديو لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وذلك بعد تنازل الطرفان.

وكشف أحد المصادرإن اللاعب كان متواجدًا في مدينة المنصورة مسقط رأسه، وخلال وجوده أمام ماكينة صراف آلي "ATM" في شارع الجمهورية، أمام بوابة الإدارة العامة لجامعة المنصورة، تصادف وجود عدد من المواطنين وحاول احدهما التطاول علي اللاعب الذي لم يرد في البداية الا انه واصل تطاوله عليه وتطورت الي مشادة بينهما و مشاجرة بالأيدي.

وتابع المصدر أن المتواجدين في محيط الواقعة تدخلوا لفض المشاجرة بين اللاعب واحد المواطنين، وتم تحرير محضر من قبل المشجع الا ان اللاعب تبادل الاتهام مع الطرف الاول وحرر محضرين بالواقعة وعقب عرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات قررت إخلاء سبيلهما عقب تنازل الطرفان .