ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب 8 أشخاص بينهم طفلان، مساء أمس الخميس، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وقع على طريق بورسعيد دمياط أمام إحدى القرى السياحية بالمحافظة.

ورد بلاغ إلى الدكتور مصطفى شعبان مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد يفيد بوقوع حادث تصادم مروع أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وعلى الفور أمر بخروج سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وجري نقل المصابين : التابعي ابراهيم الدسوقي 59 سنه، امال سعد سامي 53 سنه، احمد محمد الشعراوي 5 سنوات، السيد نعيم بدران 53 سنه، علاء الدين ابراهيم 58 سنه، هاجر التبعي ابراهيم 40 سنه، ليان محمد الشعراوي 3 سنوات، سميه التابعي ابراهيم 24 سنه، إلى مستشفى الزهور التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد .

وأصيب أحمد محمد الشعراوي بكسر في الحوض، ليان محمد الشعراوي - كسر بالجمجمه، وباقي المصابين كدمات وسحجات بالجسم، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.