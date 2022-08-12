نصائح للآباء لمصارحة أطفالهم المصابين بالأمراض الخطيرة

كتب - حسام الشقويرى

الحفاظ على التواصل المفتوح مع الأطفال من وقت تشخيص إصابتهم بمرض خطير يقلل من احتمالية مفاجأة الطفل بأخبار سيئة فى وقت لاحق، وإبقاء الأطفال على اطلاع دائم فى كل مرحلة من مراحل العلاج يمكن أن يجعل الأخبار السيئة أسهل، حسبما نشر موقع webmd.

ويوصى الأخصائيون الاجتماعيون والمتخصصون فى حياة الأطفال بعدد من الموارد مثل القصص وكتب الأنشطة، التى قد تساعد فى كسر الجمود وتساعد فى شرح المفاهيم الصعبة، ويشجع المحترفون أيضًا الآباء على استخدام أسئلة الأطفال كفرص لبدء محادثة.

ماذا على أن أتوقع؟

عندما يعانى أحد أفراد الأسرة أو الطفل من حالة تهدد حياته، كثيرًا ما يطرح الأطفال أسئلة، وكلما تقدموا فى السن، كلما كانت أسئلتهم أكثر تحديدًا كمراهقين، قد يكونون هم من يوجهون المحادثة.

على الرغم من أن الإجابات على أسئلتهم قد تجلب أخبارًا سيئة إلا أن الأطفال لا يتعاملون مع الأخبار السيئة بالطريقة نفسها التي يتعامل بها الكبار، وقد يتأذى الآباء من هذا ويتفهم الكبار ديمومة الموت على الفور، لذلك نرد عليهم بالدموع، وقد لا يفهم الأطفال، خاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا ديمومة الموت على الفور، لذلك قد لا يكون لديهم رد فعل أولى قوى للأخبار السيئة.

ويمكن أن يشعر الأطفال بعدم الأمان أثناء المحادثات الجادة أو الجادة، وقد يرغبون في العودة إلى طبيعتهم في أسرع وقت ممكن، وقد يعني هذا العودة بسرعة إلى اللعبة التي كانوا يلعبونها أو البرنامج التليفزيوني الذي كانوا يشاهدونه، وهذا لا يعني أن الطفل لم يسمع أو يفهم، ويمكن للوالدين أن ينضموا إلى الطفل في النشاط ليكونوا حاضرين عند ظهور أسئلة.

وإذا تجنب الآباء أسئلة الأطفال فقد يسأل الأطفال شخصًا آخر أو يطرحوا الأسئلة، ما قد يؤدي إلى قلق لا داعي له، ويمكن أن تؤدي الإجابة بالأسئلة بدلاً من تجاهلها إلى بناء الثقة، وقد يزيد هذا من احتمالية أن يأتى الأطفال لوالديهم بأسئلة مستقبلية.