ناشط على منصة ترامب وحضر اقتحام الكونجرس.. تفاصيل حول مهاجم مقر "‏FBI‏"‏

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الرجل المسلح الذي اقتحم مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي أمس الخميس كان من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الغاضبين من الغارة الأخيرة في مارالاجو، ووثق الرجل هجومه على مكتب الـ FBI عبر منصة تروث سوشيال، ووفقا للتقرير ربما كان الرجل حاضرًا أيضًا في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي.
عندما نفذ مكتب التحقيقات الفدرالي مذكرة تفتيش على ممتلكات ترامب في فلوريدا يوم الاثنين، بحثًا عن وثائق سرية للبيت الأبيض ، قال ترامب لمؤيديه إن منزله كان "تحت الحصار والمداهمات والاحتلال" ، مما دفع بعض مؤيدي ترامب المتطرفين للتحدث على الإنترنت عن الحرب الأهلية.
بعد ثلاثة أيام ، هاجم ريكي شيفر ، 42 عامًا ، مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي في سينسيناتي ببندقية من طراز AR-15 ومسدس. بعد أن باءت محاولته اقتحام المبنى بالفشل ، فر إلى منطقة ريفية ، حيث أطلقت الشرطة النار عليه وقتلته خلال مواجهة مسلحة.
في وقت سابق ، في مناقشة حول غارة مارالاجو على تروث سوشيال: "أوصي بالذهاب ، والتواجد في فلوريدا ، أعتقد أن الفيدراليين لن يفككوا الأمر."
وأضاف شيفر: "إذا فعلوا ذلك فاقتلوهم" وقال إن مؤيدي ترامب يجب أن يحصلوا على أسلحة وأن يكونوا "مستعدين للقتال".
لاحقًا ، أثناء الهجوم على مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي ، كتب نفس الشخص: "حسنًا ، اعتقدت أن لديّ طريق عبر الزجاج المضاد للرصاص ، ولم أفعل. إذا لم تسمع مني ، صحيح أنني حاولت مهاجمة مكتب التحقيقات الفدرالي ".
وقال مسؤولو إنفاذ القانون لصحيفة نيويورك تايمز إن المحققين يبحثون ما إذا كانت شيفر على صلة بجماعات متطرفة مثل براود بويز.
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