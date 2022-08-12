ناشط على منصة ترامب وحضر اقتحام الكونجرس.. تفاصيل حول مهاجم مقر "‏FBI‏"‏

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الرجل المسلح الذي اقتحم مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي أمس ‏الخميس كان من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الغاضبين من الغارة الأخيرة في مارالاجو، ‏ووثق الرجل هجومه على مكتب الـ ‏FBI‏ عبر منصة تروث سوشيال، ووفقا للتقرير ربما كان الرجل حاضرًا أيضًا في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير في مبنى الكابيتول ‏الأمريكي.‏

عندما نفذ مكتب التحقيقات الفدرالي مذكرة تفتيش على ممتلكات ترامب في فلوريدا يوم الاثنين، بحثًا ‏عن وثائق سرية للبيت الأبيض ، قال ترامب لمؤيديه إن منزله كان "تحت الحصار والمداهمات ‏والاحتلال" ، مما دفع بعض مؤيدي ترامب المتطرفين للتحدث على الإنترنت عن الحرب الأهلية.‏

بعد ثلاثة أيام ، هاجم ريكي شيفر ، 42 عامًا ، مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي في سينسيناتي ببندقية من ‏طراز ‏AR-15‎‏ ومسدس. بعد أن باءت محاولته اقتحام المبنى بالفشل ، فر إلى منطقة ريفية ، حيث ‏أطلقت الشرطة النار عليه وقتلته خلال مواجهة مسلحة.‏

في وقت سابق ، في مناقشة حول غارة مارالاجو على تروث سوشيال: "أوصي بالذهاب ، والتواجد في ‏فلوريدا ، أعتقد أن الفيدراليين لن يفككوا الأمر."‏

وأضاف شيفر: "إذا فعلوا ذلك فاقتلوهم" وقال إن مؤيدي ترامب يجب أن يحصلوا على أسلحة وأن ‏يكونوا "مستعدين للقتال".‏

لاحقًا ، أثناء الهجوم على مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي ، كتب نفس الشخص: "حسنًا ، اعتقدت ‏أن لديّ طريق عبر الزجاج المضاد للرصاص ، ولم أفعل. إذا لم تسمع مني ، صحيح أنني حاولت مهاجمة ‏مكتب التحقيقات الفدرالي ".‏

وقال مسؤولو إنفاذ القانون لصحيفة نيويورك تايمز إن المحققين يبحثون ما إذا كانت شيفر على صلة ‏بجماعات متطرفة مثل براود بويز.‏