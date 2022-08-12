نائب رئيس جامعة الإسكندرية يستقبـل المستشار الثقافي لسفارة كوريا الجنوبية

استقبل الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح شحاتة المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، "أو سونج هو" المستشار الثقافي لسفارة كوريا الجنوبية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال تعليم ونشر اللغة والثقافة الكورية بالإسكندرية.

خلال اللقاء رحب "الغندور" بالتعاون لدعم وتقريب العلاقات الثقافية بين الشعبين المصرى والكوري عن طريق تعليم ودراسة اللغة والثقافة الكورية، وأقترح وضع خطة عمل لدراسة متطلبات إنشاء هذا المركز بجامعة الإسكندرية.

وأشار الدكتور سامح شحاتة أن مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية يهتم بإقامة علاقات مباشرة مع المؤسسات الدولية داخل وخارج مصر، ورحب بوضع دراسة مشتركة للتعاون المستقبلي بين الجانبين.

وأكد المستشار الثقافي الكورى خلال اللقاء حرص الجانب الكوري على مد تطوير العلاقات الثقافية والتبادل الثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية، ومد أنشطة التعاون التى يقدمها معهد الملك سيجونغ بالقاهرة لتعليم اللغة الكورية إلى مدينة الإسكندرية، لافتاً أن المستقبل القريب سيشهد علاقات تعاون إقتصادى وتجارى بين البلدين مما يتطلب تعاون تعليمى وثقافى لتقريب العلاقات المتبادلة.