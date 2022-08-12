اليوم السابع
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مواطنون يشكرون الرئيس السيسي لتوفير سلع بأسعار مخفضة بمبادرة كلنا واحد.. فيديو

الجمعة، 12 أغسطس 2022 05:30 م
مواطنون يشكرون الرئيس السيسي لتوفير سلع بأسعار مخفضة بمبادرة كلنا واحد.. فيديو مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضى

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قدم الأهالي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توفير سلع بأسعار مخفضة، حيث أكدت وزارة الداخلية استمرار فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2022، ومواصلة منظومة أمان توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة حتى نهاية العام الجارى.
 
تعد مبادرة "كلنا واحد" واحدةً من أكبر المبادرات المجتمعية التى أطلقتها وزارة الداخلية فى إطار الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.. وتأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين.
 
وحرصت وزارة الداخلية على التنسيق مع كبرى الشركات وسلاسل المواد الغذائية للإنضمام والمشاركة فى المبادرة ليصبح إجمالى الكيانات المشاركة فى الفعالية (1002) فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 1026 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.
 
وتقرر إستمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2022م بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).

الرئيس السيسي

كلنا واحد

الداخلية

مبادرة كلنا واحد



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