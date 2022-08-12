مكتب التحقيقات الفدرالية: استعادة 11 وثيقة سرية بعد مداهمة منزل ترامب

ماجد تمراز

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، نقلا عن وول ستريت جورنال، أن مكتب التحقيقات الفدرالي استعاد 11 وثيقة سرية بعد مداهمة منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأن الوثائق التي استرجعت من منزل ترامب تضم معلومات عن الرئيس الفرنسي.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد رد على التقارير التي تفيد بأن بعض الوثائق التي بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عنها في منزله، تضمنت معلومات تتعلق بالأسلحة النووية، ووصف الأمر بأنه خدعة مثل بقية التحقيقات الأخرى حوله.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "قضية الأسلحة النووية خدعة، تمامًا مثل روسيا ، روسيا ، روسيا كانت خدعة، اثنان من إجراءات العزل كانت خدعة، كان تحقيق مولر خدعة، وأكثر من ذلك بكثير".