اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 أغسطس 2022 08:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مكتب التحقيقات الفدرالية: استعادة 11 وثيقة سرية بعد مداهمة منزل ترامب

الجمعة، 12 أغسطس 2022 07:41 م
مكتب التحقيقات الفدرالية: استعادة 11 وثيقة سرية بعد مداهمة منزل ترامب
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، نقلا عن وول ستريت جورنال، أن مكتب التحقيقات الفدرالي استعاد 11 وثيقة سرية بعد مداهمة منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأن الوثائق التي استرجعت من منزل ترامب تضم معلومات عن الرئيس الفرنسي.
 
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد رد على التقارير التي تفيد بأن بعض الوثائق التي بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عنها في منزله، تضمنت معلومات تتعلق بالأسلحة النووية، ووصف الأمر بأنه خدعة مثل بقية التحقيقات الأخرى حوله.
 
وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "قضية الأسلحة النووية خدعة، تمامًا مثل روسيا ، روسيا ، روسيا كانت خدعة، اثنان من إجراءات العزل كانت خدعة، كان تحقيق مولر خدعة، وأكثر من ذلك بكثير".

ترامب

امريكا

اخبار امريكا

الولايات المتحدة

منزل ترامب

وثائق فى منزل ترامب



الموضوعات المتعلقة

ترامب يصف ادعاء وجود وثائق نووية بمنزله بـ"الخدعة".. ويؤكد: "FBI" زرعوها

الجمعة، 12 أغسطس 2022 07:15 م

تداعيات غارة FBI مستمرة.. ترامب يطالب بالكشف عن مذكرة التفتيش لمقر إقامته.. والعدل الأمريكية تسعى للإفصاح عنها فى ظل اهتمام الرأى العام.. واشنطن بوست: عملاء المباحث الفيدرالية بحثوا عن وثائق نووية بمارالاجو

الجمعة، 12 أغسطس 2022 04:00 م

الصحف العالمية: FBI تبحث عن وثائق نووية فى مقر إقامة ترامب بمارالاجو.. بايدن يستعد لبدء حملة إعادة انتخابه بعد الانتخابات النصفية.. إعلان الجفاف رسميا فى 8 مناطق بإنجلترا وسط توقعات بفشل محاصيل

الجمعة، 12 أغسطس 2022 02:10 م

ترامب يطالب بالكشف فورا عن مذكرة تفتيش الإف بى أى لمقر إقامته

الجمعة، 12 أغسطس 2022 12:59 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة