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مطار الغردقة الدولي يستقبل 12 ألف سائح على متن 81 رحلة طيران

الجمعة، 12 أغسطس 2022 01:45 م
مطار الغردقة الدولي يستقبل 12 ألف سائح على متن 81 رحلة طيران مطار الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولى على مدار ساعات اليوم الجمعة، 81 رحلة طيران دولية أوروبية مختلفة، تقل على متنها قرابة 12 ألف سائح من جنسيات مختلفة أغلبها قادمة من المطارات الألمانية.
 
وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى، أن أغلب الرحلات الوافدة اليوم قادمة من المطارات الأوروبية، وخاصة من المطارات الألمانية الأكثر وصولا.
 
من جانب يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 13 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 123 رحلة أسبوعية مختلفة، استقبلها المطار خلال الأسبوع، حيث يتم تسهيل الإجراءات على الوافدين ونقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.
 
وتبين طبقا لكشوف الرحلات اليوم، وصول 5 رحلات من التشيك، و4 من إيطاليا، 2 من ألمانيا، ورحلة داخلية وأخرى من هولندا، ضمن 123 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة.

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