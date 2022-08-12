مصرع 7 أشخاص وإصابة 19 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا

لقى 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 19 آخرون، فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الصحراوى بالمنيا، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام بالمنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى، وأسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 19 اخرين باصابات متنوعة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتم نقل المصابين والجثث الى مستشفى المنيا العام ، فيما قامت الأجهزة الامنية بإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وأفادت التحريات الأولية، أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.