مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين إثر تصادم سياراتين أعلى الطريق الإقليمى بحلوان

كتب عبد الرحمن سيد

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين في حادث تريلا وسيارة ربع نقل أعلى الطريق الإقليمي بمنطقة حلوان ، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال مرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة اخرى.

جانب من الحادث

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الإقليمي فى حلوان بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص و إصابة 2 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث تصادم

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.