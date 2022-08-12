مصرع 13 وفقدان 6 أخرين جراء هطول أمطار غزيرة فى كوريا الجنوبية

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لقى 13 شخصا مصرعهم وفقد 6 أشخاص آخرون اليوم /الجمعة/، جراء هطول أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية، وذكر المقر المركزى لمواجهة الكوارث وإجراءات السلامة الكورية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية /يونهاب/ - أن 13 شخصا لقوا مصرعهم (8 حالات في سيئول، و3 حالات في إقليم كيونغكي وحالتان في إقليم كانغ وون )، وفقد 6 آخرون (شخص واحد في سول و3 أشخاص في إقليم كيونغكي وشخصان في ون جو في إقليم كانغ وون)، جراء هطول الأمطار القياسي في البلاد.



وبالإضافة إلى القتلى والمفقودين، أصيب 18 شخصا، بمن فيهم 16 شخصا في إقليم كيونغكي وشخصان في سول.



وتسببت الأمطار الغزيرة في تشريد 1,492 شخصا وتم إجلاء 4,807 أشخاص آخرين مؤقتا.



كما أدت الأمطار الغزيرة إلى خسائر في الممتلكات الخاصة والعامة، بما في ذلك 3,879 حالة في الممتلكات الخاصة و656 حالة في الممتلكات العامة.