اليوم السابع
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الجمعة، 12 أغسطس 2022 05:04 م
أكرم القصاص
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مصرع طفل وإصابة والده وسيدة في حادث تصادم بطريق العلمين مطروح

الجمعة، 12 أغسطس 2022 03:42 م
مصرع طفل وإصابة والده وسيدة في حادث تصادم بطريق العلمين مطروح حادث - أرشيفية
مطروح -فريق المحافظات

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استقبلت مستشفي العلمين النموذجي بمحافظة مطروح، شخصا مصابا ونجله متوفيا، وسيدة مصابة في حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية مطروح.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات محافظة مطروح، إخطارا يفيد بحادث تصادم سيارتين، نتج عنه إصابة شخص ووفاة نجلة وإصابة سيدة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إلى محل البلاغ ترافقهم سيارات الإسعاف.

وتبين أن الحادث، نتج عنه وفاة " سدن مصطفى عبده، 7 سنوات، وإصابة والده مصطفي عبده محمد ،32 سنة و زينب إبراهيم محمد، 26 سنة وتم إجراء الفحوصات اللازمة  بمستشفى العلمين النموذجي ، وتم التحفظ على الجثمان في بثلاجة المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.



 


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