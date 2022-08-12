مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب موتوسيكل بقنا

قنا صابر سعيد

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادث انقلاب موتوسيكل بقرية القناوية التابعة لمركز قنا وتم نقل الجثة والمصاب إلي المستشفى.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا يفيد مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب موتوسيكل بقرية القناوية علي الطريق الزراعي التابعة لمركز قنا، وعلي الفور تم الدفع بسيارتين إسعاف ونقل الجثة والمصاب إلي المستشفي، فيما تحرك الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأسفرت الواقعة عن مصرع عبده فراج، 21 عاما، وإصابة يوسف سيد، 22 عاما، بعد انقلاب موتوسيكل كانا يستقلانه بقرية القناوية التابعة لمركز قنا وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة والمصاب إلي المستشفى.



