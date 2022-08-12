مصرع شخص نتيجة تصادم سيارتين شرق قناة السويس بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

لقى شخص مصرعه نتيجة تصادم سيارتين على كوبرى محروس بقرية الأبطال شرق قناة السويس بالإسماعيلية وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى القنطرة شرق المركزى.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على كوبرى محروس بقرية الأبطال دائرة مركز القنطرة شرق.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية واسفر الحادث عن مصرع محمود سليمان محمد السيد 30 عام مقيم عين غصين، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى القنطرة شرق المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثة.