مصرع شاب في مشاجرة مع والده بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقى شاب مصرعه بعد إصابته في مشاجرة نشبت بينه وبين والده في مركز طامية بمحافظة الفيوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقي إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغاً من أهالي مدينة طامية، بنصرع شاب في مشاجرة مع والده داخل منزلهم، بضربه بقالب طوب حتى هشّم رأسه.

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عشري رئيس مباحث المركز إلى مسرح الجريمة، وتبين مقتل شاب يدعى صلاح م.ص، 22 سنة، في مشاجرة بينه وبين والده ، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين وحود خلافات قديمة بين الأب ونجله تجددت اليوم وتطورت الي تشابك بالأيدي وامسك الأب بحجر ، وضربه عدة ضربات علي راسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.