اليوم السابع
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الجمعة، 12 أغسطس 2022 06:36 م
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مصرع شاب سقط من أعلى عقار بمدينة 6 أكتوبر

الجمعة، 12 أغسطس 2022 06:01 م
مصرع شاب سقط من أعلى عقار بمدينة 6 أكتوبر أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شاب مصرعه نتيجة سقوطه من أعلى عقار في مدينة 6 أكتوبر،  وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من أعلى عقار في مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا سقط من اعلى عقار مما أسفر عن مصرعه في الحال. 
 
تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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