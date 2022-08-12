مصرع سيدة دهستها سيارة على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي

الغربية - مصطفى عادل

لقيت ربة منزل مصرعها بعدما دهستها سيارة ملاكي مسرعة على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي أثناء عبورها للطريق، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز قطور، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكي مسرعة بسيدة أثناء عبورها للطريق ولقيت مصرعها في الحال ، تم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.